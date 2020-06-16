Береги ближнего: 34 случая заболевания коронавирусом выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрировали 34 больных коронавирусной инфекцией с симптомам. Среди заболевших - взрослые и подростки из городов и сёл региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID-19 подтверждён у 14 мужчин с 1938 по 2001 год рождения и подростка 2004 года рождения, а также у 19 женщин с 1937 по 1998 год рождения. Причём 14 заболевших проживают в Павлодаре, 13 являются жителями Экибастуза; один из города Аксу, двое проживают в сёлах Набережное и Заря Павлодарского района, один является жителем села Актогай Актогайского района, двое - посёлка Майкаин Баянаульского района и один из села Коктобе Майского района», сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.

У заболевших поднялась температура тела; наблюдались кашель, насморк, слабость. Восемь из пациентов проходили обследование как контактные с людьми, у которых ранее выявили КВИ. Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19.

«Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза. Состояние удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом, - добавили в МВК. - Круг контактных лиц установлен. Силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах».

Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются. По состоянию на 16 июня в Павлодарской области зарегистрировано 383 случая заболевания коронавирусной инфекцией.