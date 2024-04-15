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    09:10, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Берега озера Копы очистили участники экоакции «Таза Қазақстан» в Кокшетау

    МРЦ Акмолинской области
    Фото: МРЦ Акмолинской области

    Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» прошла в Кокшетау. Ее участники очистили берега озера Копы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как рассказали в пресс-службе молодежно-ресурсного центра Акмолинскойобласти, в акции были задействованы молодежные организации, а также активная молодежь, студенты и волонтеры.

    — В сегодняшней акции приняли участие депутат областного маслихата — Умар Шоназаров, члены партии «Ауыл», организаторы и более 100 студентов нашего города. В общей сложности было собрано более 500 кг мусора. Мы, Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области, призываем всех поддерживать чистоту окружающей среды, природы, — отметил в своем выступлении руководитель областного МРЦ Дастан Ермеков.

    МРЦ Акмолинской области
    Фото: МРЦ Акмолинской области

    Каждая неделя акции будет посвящена отдельной теме. На первой в рамках дня «Таза өлке» жители, общественные активисты, организации, предприятия проводят уборку своих территорий, дворов. 

    • На второй неделе в день «Киелі мекен» пройдет благоустройство памятников истории и культуры.
    • На третью неделю в день «Жасыл аймақ» состоится посадка саженцев и побелка окрестностей.
    • На четвертой неделе акции «Өнегеліұрпақ» будут проведены уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.
    • На пятой неделе в день «Мөлдір бұлақ»будет организована очистка от мусора окрестностей рек и озер. 
    МРЦ Акмолинской области
    Фото: МРЦ Акмолинской области
    Теги:
    Регионы Казахстана Мусор Костанайская область Экология Молодежь
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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