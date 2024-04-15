Берега озера Копы очистили участники экоакции «Таза Қазақстан» в Кокшетау

Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» прошла в Кокшетау. Ее участники очистили берега озера Копы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в пресс-службе молодежно-ресурсного центра Акмолинскойобласти, в акции были задействованы молодежные организации, а также активная молодежь, студенты и волонтеры.

— В сегодняшней акции приняли участие депутат областного маслихата — Умар Шоназаров, члены партии «Ауыл», организаторы и более 100 студентов нашего города. В общей сложности было собрано более 500 кг мусора. Мы, Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области, призываем всех поддерживать чистоту окружающей среды, природы, — отметил в своем выступлении руководитель областного МРЦ Дастан Ермеков.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Каждая неделя акции будет посвящена отдельной теме. На первой в рамках дня «Таза өлке» жители, общественные активисты, организации, предприятия проводят уборку своих территорий, дворов.

На второй неделе в день «Киелі мекен» пройдет благоустройство памятников истории и культуры.

На третью неделю в день «Жасыл аймақ» состоится посадка саженцев и побелка окрестностей.

На четвертой неделе акции «Өнегеліұрпақ» будут проведены уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

На пятой неделе в день «Мөлдір бұлақ»будет организована очистка от мусора окрестностей рек и озер.