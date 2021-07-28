Берег озера Шайтанколь очистили от мусора волонтёры
КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Акция по расчистке прибрежной территории озера Шайтанколь инициирована районным отделом внутренней политики и Каркаралинским молодёжным ресурсным центром с привлечением волонтёров.
«Шайтанколь – жемчужина нашего Каркаралинского района. Ежегодно на берегу озера бывают сотни туристов. К сожалению, нередко они оставляют после себя кучи мусора. Мы не можем наблюдать за этим и ничего не делать, поэтому решили убрать мусор собственными силами», – говорят волонтёры.
В расчистке прибрежной территории озера участвовали добровольцы волонтёрской дружины JasStar и бойцы молодёжного отряда «Жасыл ел».
«Силами волонтёров с территории озера вывезен мусор. В акции приняли участие 15 человек», – рассказал директор Молодёжного ресурсного центра Каркаралинского района Ерсайын Қобланды.
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