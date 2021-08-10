Беречь природу призывает Роза Рымбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известна казахстанская артистка Роза Рымбаева призвала соотечественников бережно относиться к природе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

7 августа на туристском маршруте «Чарынский каньон - Долина замков», на териитории Чарынского государственного национального природного парка был проведен эко-рейд «Табиғаттың тағдыры - біздің қолымызда!». В нем приняли участие сотрудники парка, Уйгурского районного отделения полиции Алматинской области и волонтеры.

В ходе эко-акции посетителям были розданы листовки с разъяснениями о соблюдении на туристских маршрутах санитарных норм и правил техники безопасности, а также проведена уборка территории.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, проведенное мероприятие на первый взгляд является каждодневной работой парка. Вместе с тем, когда к проблеме бережного отношения к природе обращают внимание общественные деятели, известные личности, положительный эффект от подобных акций только усиливается. Одним из таких примеров стало участие в эко-акции народной артистки Казахстана, певицы Розы Рымбаевой.

«Природа это наша земля, наш дом, богатство наше. Человек содержит свой дом в чистоте, убирается во дворе. Поэтому к природе нужно так же относиться», - призвала Р. Рымбаева.

Во время рейда зафиксирован один случай оставления туристом мусора за собой. Инспектором составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, группа туристов была предупреждена о необходимости соблюдения установленных правил на маршрутах в связи с купанием на речке, что запрещено на территории парка.