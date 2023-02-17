Бердыбека Сапарбаева наградили медалью «Еңбек ардагері»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова вручила известному государственному и политическому деятелю Казахстана Бердибеку Сапарбаеву медаль «Еңбек ардагері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Известный государственный и политический деятель Казахстана Бердибек Сапарбаев провел встречу с сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, в ходе которой поделился своим опытом работы на государственной службе и ответил на вопросы молодых сотрудников.

В разные годы Бердибек Сапарбаев занимал различные государственные и политические должности, в том числе возглавлял пять регионов республики, дважды был министром труда и социальной защиты населения РК и заместителем Премьер-Министра РК.

Главное фото: gov.kz