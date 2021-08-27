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Бердыбек Сапарбаев рассказал Елбасы о работе по обеспечению безопасности населения Жамбылской области

27 Августа 2021 13:35
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Бердыбек Сапарбаев рассказал Елбасы о работе по обеспечению безопасности населения Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с акимом Жамбылской области Бердыбеком Сапарбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

В ходе телефонного разговора Первому Президенту Казахстана была представлена информация о текущей работе по обеспечению безопасности населения региона в связи с чрезвычайной ситуацией в Байзакском районе Жамбылской области.

Елбасы отметил важность работы по организации помощи всем пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Первый Президент - Елбасы   #Взрывы в Жамбылской области  
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