Бердибек Сапарбаев: Жилье для работающей молодежи должны строить в каждом областном центре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Своим мнением о решении жилищного вопроса вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев поделился во время встречи с павлодарской молодежью, передает МИА «Казинформ».

Диалоговая площадка с участием заместителя Премьер-Министра страны Бердибека Сапарбаева, акима Павлодарской области Булата Бакауова и вице-министра информации и общественного развития Марата Азильханова работала в Центре развития молодежных инициатив, сообщает пресс-служба акима региона.

Вице-премьер Казахстана отметил, что всегда рад встречам с молодежью, на которых он заряжается энергией. Он напомнил, что сегодняшний молодой человек в первую очередь должен быть конкурентоспособен, а для этого необходимы знания и навыки.





«Первая ваша задача - получить образование, использовать ту возможность, которая у вас есть. Обязанность Правительства - создавать условия для молодежи. И правительство этим занимается. В следующем году мы продолжим те проекты, которые реализуются сегодня в рамках Года молодежи, объявленного в Казахстане. Также мы работаем над новыми проектами. И, если у вас есть какие-то идеи, мы обязательно их рассмотрим», - заявил Бердибек Сапарбаев.

Заместитель Премьер-Министра привел в пример проект «Жас шебер», реализованный в Павлодарской области. В каждом сельском округе региона определили по 15 перспективных молодых людей, готовых реализовать собственные проекты. Каждому, кто решился открыть свое дело, оказывается максимальная поддержка, в том числе финансовая. Благодаря этой работе только в 2019 году около 600 молодых людей в Павлодарской области зарегистрировали свой бизнес.





Помимо успехов павлодарская молодежь поделилась с вице-премьером и своими проблемами. Александр Шутов, работающий на Аксуском заводе ферросплавов, попросил инициировать строительство арендного жилья для молодежи не только в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, но и в других регионах Казахстана. По его словам, только в Павлодарской области насчитывается 65 тысяч трудящихся молодых людей, многие из которых не могут самостоятельно приобрести квартиру.





«Жилье - главный вопрос для молодежи. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наша молодежь имела возможность приобрести квартиру. Строить жилье для работающей молодежи нужно во всех областных центрах. Думаю, что в будущем Правительство примет соответствующее решение», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Напомним, сегодня в Павлодарскую область прибыла правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым,



