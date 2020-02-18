Бердибек Сапарбаев завел аккаунты в социальных сетях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Личные страницы в популярных социальных сетях открыл аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В своей первой публикации Бердибек Сапарбаев пояснил, для чего это необходимо.

«Эффективная обратная связь с населением - одна из приоритетных задач, поставленных руководством страны. Для меня очень важно знать и оперативно реагировать на проблемные вопросы, волнующие жителей области. Поэтому личные страницы в социальных сетях необходимы для открытого общения с вами», - написал он в Instagram.

Глава региона выразил уверенность в налаживании конструктивного диалога для обмена мнениями и решения актуальных вопросов жизни общества.

«Наша общая цель – достичь высоких стандартов качества жизни, сделать жамбылский регион местом, максимально комфортным для проживания и работы», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, в сети Facebook акима Жамбылской области можно найти по нику «Бердібек Сапарбаев». В Instagram - saparbayev_bm