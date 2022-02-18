Бердибек Сапарбаев заслушивает отчеты сельских акимов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев начал заслушивать отчеты акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Шуский район глава региона принял участие в отчетной встрече акима Алгинского сельского округа Багдата Есбергенова, который отметил, что в округе проделана системная работа по ремонту улиц и обеспечению их освещением, по благоустройству населённых пунктов.

Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения акиму округа по созданию новых рабочих мест, решению социальных проблем, возврату неиспользуемых земель в государственную собственность, реализации проектов «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек».

Глава региона поручил оказывать помощь малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам.

«Поддержка со стороны государства сельчанам будет оказываться, как и раньше, на системной основе. На селе всегда есть чем заняться. Сельчане должны эффективно использовать возможности государственных программ для повышения своих доходов. Им в этом должны помогать местные исполнительные органы. Успех там, где есть единство», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Шуском районе аким области посетил детский сад «Әсия әлемі». Директор Ляйля Жунусалиева рассказала, что на сегодняшний день здесь работают 50 человек, детский сад посещают 200 детей.

Глава региона отметил, что благодаря поддержке Президента в регионе строятся новые детские сады, открываются образовательные центры для детей. Он добавил, что в настоящее время в области уделяется большое внимание развитию дошкольного образования.

«Любой родитель хочет, чтобы его ребёнок рос воспитанным, здоровым, образованным. Хочу поблагодарить граждан, которые открыли детский сад и обеспечили его качественным материально-техническим оборудованием», - сказал глава региона.

Далее аким области заслушал отчёты руководителей филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Шуская дистанция сигнализации и связи», филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Шуское эксплуатационное локомотивное депо».

Глава региона особо выделил вклад железнодорожников в развитие экономики района.

«В соответствии с поручением Главы государства особое внимание следует уделять вопросам, касающимся ежегодного роста заработной платы работников, недопущения сокращения рабочих мест, обеспечения работников социальной поддержкой», - отметил аким области.

Затем глава региона посетил здание районного филиала партии «Nur Otan», пострадавшее в ходе январских событий, и ознакомился с ходом ремонтных работ. Ожидается, что объект сдадут в эксплуатацию в первой декаде марта.

В ходе посещения медицинского центра «Даулет» в селе Толе би глава региона подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению доступности качественной медицинской помощи, расширению амбулаторно-лекарственного обеспечения.

«Сейчас главное - сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство. Акимы районов должны регулярно посещать села, выслушивать обращения жителей, оперативно решать актуальные проблемы», - дал поручение аким области в завершение рабочей поездки.