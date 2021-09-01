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Бердибек Сапарбаев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Жамбылской области

1 Сентября 2021 23:11
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Бердибек Сапарбаев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков посетили семьи погибших военнослужащих и пожарных Танирбергена Торебекова, Гафана Куатбека, Алиби Кенеса, Адилета Адильбека, Сергея Заикина, погибших в результате взрыва в Байзакском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

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Бердибек Сапарбаев выразил соболезнования семьям погибших от себя лично и от имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Бердибек Сапарбаев и Махметгали Сарыбеков подчеркнули, что военнослужащие геройски погибли при исполнении служебных обязанностей, и заверили, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства.

- Их подвиг будет достойно оценен и навсегда останется в наших сердцах, - сказал аким области.

Напомним, 26 августа т.г. в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Взрывы в Жамбылской области  
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