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Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Жанаозена

19 Декабря 2019 10:29
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Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым встретилась с жителями города Жанаозен Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

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Во встрече также приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры образования и науки Шолпан Каринова, здравоохранения Лязат Актаева, культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Данияр Есин, а также председатель федерации профсоюзов Ералы Тугжанов.

В своем выступлении вице-премьер проинформировал жителей о ходе реализации поручений Главы государства по повышению благосостояния граждан, развитию сфер образования, здравоохранения, социальной защиты.

Бердибек Сапарбаев призвал жанаозенцев активнее использовать меры государственной поддержки, в том числе в рамках программы «Еңбек».

«Наша общая задача – работать вместе и решать злободневные вопросы, которые делают жизнь людей комфортнее, повышать уровень жизни и обеспечивать занятость наших граждан. Если нет специальности – можно получить профессию по программе «Енбек», обучиться основам бизнеса, взять безвозмездный грант или льготный микрокредит. Главное, не сидеть сложа руки, ожидая что вам предложат работу без соответствующей квалификации», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, правительством совместно с акиматом области и НПП «Атамекен» проведен анализ рынка труда Жанаозена и выявлено до двух тысяч безработных граждан.

«По каждому из них мы составили социальный портрет и определили, как мы будем обеспечивать их занятость, в том числе путем выделения грантов и микрокредитов, обучения основам бизнеса, переквалификации, трудоустройства на новые и действующие предприятия», - отметил Бердибек Сапарбаев.

После выступления вице-премьера, встреча продолжилась в формате «свободного микрофона», во время которого жители Жанаозена смогли озвучить волнующие их проблемные вопросы.

Люди поднимали вопросы трудоустройства, некачественной уборки и озеленения улиц, сноса ветхого жилья, решения жилищных проблем, открытия центра поддержки малообеспеченных и многодетных семей. На все озвученные вопросы были даны ответы и разъяснения.


В четверг, 19 декабря, Правительственная рабочая группа продолжит работу в Актау, где проведет встречи с жителями региона, медиками, учителями и молодежью.


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Ключевые слова: Правительство РК, Мангистауская область,
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