Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Встреча заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева с представителями общественности Жамбылской области прошла в доверительном и конструктивном русле, передает МИА «Казинформ».

Организовали ее в зале областного драматического театра. Сюда пришли представители Ассамблеи народа Казахстана, ветераны труда, руководители и сотрудники учреждений образования, здравоохранения, представители неправительственного сектора, ветераны, общественные активисты и другие жители региона.

Открывая встречу, аким области Аскар Мырзахметов отметил, что Послание Президента «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» стало отправной точной для решения важных социальных задач, что позволит улучшить жизнь граждан.









Об этом в своем докладе говорил и Бердибек Сапарбаев. Он подробно рассказал о том, какая работа уже проведена в рамках реализации поручений Главы государства, о том, что планируется сделать. Причем основное внимание уделяется созданию условий для обеспечения жителей населенных пунктов социально-культурными и спортивными объектами, качественными медицинскими услугами, поддержки нуждающихся и многодетных семей, обеспечения занятости граждан.

Далее встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ».

К вице-премьеру обратились жители Байзакского района, которые попросили помочь подвести газ к их домам. В этом году к нескольким населенным пунктам района наконец дошел магистральный газопровод. Однако люди не могут воспользоваться этим благом цивилизации, так как за работу по подведению газовых труб к домам необходимо заплатить немалую сумму. Не всем сельчанам она по карману. Этот вопрос взят на заметку.

Корреспондент одного из республиканских изданий Темурлан Турдалин поднял вопрос отсутствия канализационных очистных сооружений в городе, что негативно сказывается на экологической обстановке.

Аким области сообщил, что местными органами разработано технико-экономическое обоснование, которое находится на рассмотрении министерства экологии.

«После одобрения наших новых нормативов будет начата разработка ПСД. Сейчас только в это упираемся. Вопрос держим на контроле», - подчеркнул А.Мырзахметов.

Со своей стороны Правительство окажет содействие в решении данного вопроса, добавил вице-премьер.

Кроме того, прозвучали вопросы, касающиеся предпринимательской сферы, медицинского обслуживания населения, строительства городских очистных сооружений и назначения адресной социальной помощи многодетным семьям и другие.

Бердибек Сапарбаев подробно ответил на все поступившие обращения, часть из них он взял на заметку для детального рассмотрения.