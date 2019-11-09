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Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Зерендинского района Акмолинской области

9 Ноября 2019 16:28
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Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Зерендинского района Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым посетила Зерендинский район Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

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В состав рабочей группы вошли министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры здравоохранения Камалжан Надыров, культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Марат Азильханов, образования и науки Шолпан Каринова.

В Викторовской средней школе Бердибек Сапарбаев ознакомился с условиями, в которых обучаются дети. Образовательная организация располагается в здании 1968 года постройки. Здесь занимаются порядка 200 школьников, организован ежедневный подвоз учащихся из соседнего села.



Поликлиника в селе Зеренда, которую Премьер-Министр РК тоже посетил, сдана в

эксплуатацию 2 года назад, входит в состав районной больницы и рассчитана на 250 посещений в смену. Основные направления деятельности - экстренная, неотложная медицинская и квалифицированная врачебная помощь населению района по 14 направлениям, есть дневной стационар на 63 койки. Работают 38 врачей, средний медперсонал — 198 человек.


Во время встречи с местными жителями в Доме культуры села Викторовка заместитель Премьер-Министра подробно рассказал о мерах по реализации задач в свете Послания Президента. Говоря о модернизации социальной сферы, он затронул вопросы, касающиеся нового формата адресной социальной помощи, программы обновленного содержания среднего образования и внедрения обязательного социального медстрахования.

«Главная задача государства – качественно выполнять социальные обязательства перед населением»,- подчеркнул он.


В этот же день в школе-гимназии имени М. Габдуллина состоялась встреча с жителями села Зеренда, которые могли задать интересующие их вопросы напрямую, высказать свое мнение, предложения.

«Мы специально встречаемся с жителями регионов, чтобы услышать ваше мнение и предложения о том, как работают государственные программы, которые мы принимаем. Есть ли результат?» - сказал Бердибек Сапарбаев и обратился к соцработнику Виктории Кох с просьбой рассказать о своей работе, рабочей нагрузке.

«Я обслуживаю одиноких пожилых людей на дому, моя группа из восьми человек, на каждого приходится по 2 часа. Оказываем бытовые, медицинские услуги, устраиваем для них праздники», - сказала она.

Бердибек Сапарбаев отметил, что со следующего года социальных работников ожидает повышение заработной платы в среднем на 30%.


Сельчанка Райхан Сарсенбаева рассказала о том, как стала участницей Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек»:

«Я получила грант в 250 тыс. тенге на разведение домашней птицы, купила гусей. Ожидаю, что получу хороший доход».

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Ключевые слова: Правительство РК, Малый бизнес, Акмолинская область, Социальная поддержка, Общество,
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