Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Кордайского района

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи со старейшинами, которая прошла в Доме культуры села Сортобе, вице-премьер Бердибек Сапарбаев призвал местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на различные провокации, передает МИА Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Наша задача – обеспечить безопасность населения и сохранение правопорядка. Вчерашняя трагедия не должна повториться. Для этого в регион по поручению Главы государства прибыла Правительственная комиссия, сотрудники правоохранительных органов. Порядок мы наведем, прошу вас сохранять спокойствие. Все необходимые средства и силы у нас есть», — отметил он.

По словам вице-премьера, зачинщиков и провокаторов конфликта определит специальная оперативно-следственная группа, которая проведет объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.

«Мы всегда жили в дружбе и согласии. Такое произошло впервые. Между молодежью бывали мелкие ссоры, но во вчерашних событиях, мне кажется, участвовала третья сторона», — выразил мнение один из старейшин.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев еще раз подчеркнул, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.

«Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло», — отметил он.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.