Бердибек Сапарбаев встретился с сельчанами в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК побывала городе Аксу и его сельской зоне. Вице-премьер посетил реабилитационный центр «Ортопрот» для детей-инвалидов, созданный в этом году в рамках государственно-частного партнерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В центре оказывают услуги детям с нарушением опорно-двигательного аппарата от полутора до 18 лет. Как сообщили вице-премьеру, здесь созданы все условия для морально-психологической и медицинской реабилитации детей.

«Это единственный в городе центр, который оказывает реабилитационные услуги. С момента открытия мы поставили на ноги около 15 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для нас это очень высокий показатель», - отметила директор фирмы «Ортопрот» Айгуль Хамиева.

В центре также производят протезно-ортопедические изделия. В их число входит и ортопедическая обувь, стоимость которой составляет 25 тысяч тенге. В год центр выпускает более 1000 пар обуви. Бердибек Сапарбаев высоко оценил деятельность центра и пожелал коллективу и его воспитанникам достижения высоких результатов.









После заместитель Премьер-Министра пообщался с персоналом врачебной амбулатории села Евгеньевка. Здесь население численностью свыше 4 тысяч человек получает медицинскую помощь в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и стационарно-замещающей помощи.

Рабочую поездку правительственная группа завершила встречей с жителями села Евгеньевка. Бердибек Сапарбаев рассказал о реализации задач, отмеченных Президентом страны в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Он подчеркнул, что государство усилит работу по социальной поддержке нуждающихся граждан.





«Государство проводит огромную работу в части улучшения благосостояния своих граждан. Уже со следующего года мы вносим изменения в программы поддержки многодетных и нуждающихся семей. Если раньше получатели соцпомощи могли скрыть свои реальные доходы, то с 2020 года этих фактов вообще не будет. Кроме того, Правительство усилило статус учителя и планирует в 2 раза повысить заработную плату преподавателям», - отметил вице-премьер.