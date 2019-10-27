Бердибек Сапарбаев встретился с сельчанами в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер–Министра Бердибеком Сапарбаевым встретилась с жителями Шиелийскоого и Жанакорганского районов и разъяснила основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В частности, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал о новых комплексных подходах поддержки многодетных и нуждающихся семей, которые планируется ввести с 1 января следующего года.

«Основной принцип - государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей», - сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет введения государственного пособия из средств республиканского бюджета. Данное госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям, вне зависимости от их дохода. Размеры госпособия будут дифференцированные в зависимости от количества детей, в среднем по 10-11 тыс. тенге на каждого ребенка. АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным.

Он подчеркнул, что трудоспособные члены семей, получающих АСП, должны работать. Для их трудоустройства будут использованы все механизмы Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться всей семье.





Внимательно выслушав доклад министра, сельчане поддержали новые механизмы государственной социальной помощи одобрительными аплодисментами.

Жителей районов смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся пенсионного и жилищного обеспечения, оказания социальной помощи нуждающимся семьям, трудоустройства, оказания мер государственной поддержки и решения других проблем.

«Государство исполняет все свои социальные обязательства в полном объеме. На социальную сферу из республиканского бюджета направлено 45% республиканского бюджета. Руководством страны уделяется особое внимание улучшению уровня жизни населения, растут зарплаты, пенсии и пособия, строится сотни объектов – школы, больницы, социальное жилье, ремонтируются дороги. Только за 9 месяцев этого года на выплату АСП было направлено свыше 200 млрд тенге», - сказал Бердибек Сапарбаев.





Кроме того, вице-премьер затронул вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, повышения качества сферы образования и здравоохранения, внедрения ОСМС, развития, цифровых технологий, обеспечения занятости и другие вопросы развития социальной сферы.

Также правительственная группа ознакомилась с работой новой районной больницы в Шиелийском районе. Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года. Следующий объект - цементный завод Гежуба Шиели. Строительство предприятия было завершено в декабре 2018 года, а в мае 2019–го было сдано в эксплуатацию. Стоимость проекта – 64 млрд тенге. Мощность завода, оснащенного современными технологиями Центральной Азии, 1 млн. тонн продукции в год.