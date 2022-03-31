Бердибек Сапарбаев встретился с работниками социальной сферы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с работниками сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. На встрече обсуждались основные положения Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Глава региона подробно остановился на новом пакете политических реформ Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Были затронуты вопросы реформ в административно-территориальном устройстве страны, перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, формирования многополюсной партийной системы, переформатирования представительной ветви власти.

«Всё это имеет принципиальное значение для построения нового Казахстана. Уверен, что реализация поручений Главы государства, обозначенных в Послании, позволит нам закрепить достигнутые результаты и успешно развиваться дальше. В нашей области продолжаются мероприятия по обсуждению Послания Президента страны, 11 информационных групп разъясняют населению основные направления одного из главных стратегических документов, который открывает новые возможности для дальнейшего развития страны», - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев затронул также вопросы развития социальной сферы.

В сфере образования Жамбылской области в 2020 году планируется завершить строительство десяти объектов, провести капитальный ремонт 16-ти объектов. Полностью будут решены проблемы аварийных и трехсменных школ. Введут в эксплуатацию три студенческие общежития на 1 200 мест, Дворец школьников, центр детского и юношеского творчества.

«В соответствии с поручением Президента страны особое внимание уделяется вопросам улучшения материально-технической базы социальных объектов, повышения заработной платы работников социальной сферы», - отметил аким области.

В 2021 году на материально-техническое обеспечение системы здравоохранения было выделено 4,2 млрд. тенге. В этом году планируется построить 23 объекта здравоохранения, в том числе онкологический центр на 200 посещений, две районные поликлиники, 20 врачебных амбулаторий. В рамках Года детей откроется реабилитационный центр «Қамқор», центр раннего вмешательства для детей до 3 лет.

До конца 2022 года в регионе распахнут свои двери шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, четыре объекта культуры. В 32 Домах культуры проведут ремонтные работы. До конца года будет завершен третий этап реконструкции историко-культурного комплекса «Тектурмас».

В ходе встречи выступили главный врач Жамбылской областной многопрофильной больницы Кайрат Жетибаев, актриса Жамбылского областного казахского драматического театра имени А. Токпанова народная артистка РК Макен Рахымжанова, учитель казахского языка и литературы областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Дарын» Базарбай Дуйсенбаев, мастер спорта РК по греко-римской борьбе Нуржан Асан. Они поделились своим мнением о важности поставленных в Послании задач и отметили, что реализация этих задач выведет нашу страну на новый уровень.

«Для успешной реализации поставленных Главой государства задач важен вклад каждого казахстанца», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.