Бердибек Сапарбаев встретился с призерами соревнований по национальным видам спорта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе, на спортивной площадке в парке «Жеңіс», состоялась встреча акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева со спортсменами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона в неформальной обстановке встретился с кокпаристами спортивного клуба «Аулие ата», серебряным призером турнира «Қазақстан Барысы» Галымжаном Кырыкбаем, с победителями турнира «Өнер көкпары».

«Сегодня развитию спорта уделяется большое внимание, - сказал аким области. - Надеюсь, что это является для вас стимулом дальше заниматься спортом и побеждать. Спортсмены своими победами на международном уровне прославляют страну и нашу область».

Бердибек Сапарбаев отметил, что доля населения, занимающегося массовым спортом, сегодня в регионе составляет около 32%. В будущем этот показатель нужно увеличить до 40%.

«Наши спортсмены составляют десять процентов национальной сборной Республики Казахстан. Жамбылцы завоевали пять лицензий на летние Олимпийские игры в Токио, четыре лицензии - на летние Паралимпийские игры. Мы желаем им побед и новых достижений», - сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев обсудил со спортсменами развитие национальных видов спорта.

«Сборная Жамбылской области по кокпару в 11-й раз стала чемпионом страны. И начинающие кокпаристы обретают все большую популярность. Серебряный пояс по итогам республиканского турнира «Қазақстан Барысы» выиграл наш земляк Галымжан Кырыкбай. Я уверен, что Галымжан повторит подвиг трехкратного чемпиона турнира «Қазақстан Барысы» Бейбита Ыстыбаева. Наши земляки призеры турнира «Өнер көкпары». Вы являетесь примером для всей нашей молодежи. Чтобы избавить молодых людей от вредных привычек, мы привлекаем их к занятиям спортом. Хочу выразить вам всем благодарность за то, что прославляете нашу область», - обратился к присутствующим аким области.

Бердибек Сапарбаев сообщил, что часто поднимаются вопросы касательно увеличения заработной платы спортсменов, перевозки лошадей в другие регионы. Он заверил, что все эти вопросы будут решены в кратчайшие сроки.

В свою очередь, директор спортивного клуба «Аулие ата» Нурдаулет Момынов поблагодарил руководство области за всесторонне оказываемую поддержку и заботу. Он сообщил, что из 15 лошадей, большинство получило травмы на соревнованиях, и попросил помочь в приобретении хороших лошадей.

«Сейчас кокпаристы готовятся к турниру «Ақ бидай». Мы хотим стать первыми», - сказал директор клуба.

Галымжан Кырыкбай поблагодарил акима области и болельщиков за поддержку и пообещал вернуться с золотым поясом в следующем году. Выступая от имени кокпаристов команды «Өнер көкпары», Файзулла Сагимбаев сообщил, что 15 ребят готовятся к турниру «Ұлы дала», который пройдет в Алматы.

Аким области Бердибек Сапарбаев сказал, что пожелания и просьбы спортсменов не будут оставлены без внимания, и отметил, что развитие национальных видов спорта придаст импульс развитию туристического потенциала региона.

В завершение встречи глава региона призвал всех вместе работать над реализацией крупных проектов в этой сфере.