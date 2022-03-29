Бердибек Сапарбаев встретился с представителями НПО Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Основные положения Послания Президента РК «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» обсудили в Таразе на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с представителями неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в регионе создано 11 информационно-разъяснительных групп, в составе которых представители интеллигенции, НПО, СМИ, этнокультурных объединений, государственных органов. Они проводят встречи и общественные приемы в городе Таразе и районах, разъясняют приоритеты Послания Главы государства.

«В Послании народу Казахстана Президент страны поставил перед нами ряд конкретных задач по осуществлению масштабных реформ. Обязанность каждого из нас – внести вклад в их реализацию. Твердая позиция Президента страны по созданию будущего Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом, вселяет большие надежды на благополучное будущее. Особая роль в этом деле отводится представителям неправительственных организаций, которые выступают от имени народа и поднимают актуальные вопросы», - обратился к присутствующим глава региона.

В Жамбылской области зарегистрировано около 700 НПО. Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка.

«В целях укрепления связи местной власти с населением Президент предложил создать «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай). В нашей области во исполнение поручения Президента страны создан общественный институт «Общественная приемная». За два месяца группа провела прием с участием 150 жителей, в том числе с родственниками граждан, которые подозреваются в участии в январских массовых беспорядках», - сказал аким области.

Глава региона также отметил, что один из действенных инструментов, который позволяет выявить актуальные проблемы – социальные опросы.

«Жителей волнуют вопросы стабилизации цен на продукты питания, земельных отношений, обеспечения поливной водой, реализации инфраструктурных проектов. По каждому пункту проводится определенная работа, в том числе, совместно с центральными исполнительными органами. Как вы все знаете, на социально значимые продовольственные товары нужно установить размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены. За этим следят мониторинговые группы», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Послании Президент Казахстана говорил о формировании многополюсной партийной системы. В Жамбылской области зарегистрировано 6 партий. После выборов в январе 2021 года состав депутатов Жамбылского областного маслихата обновился на 85%. Количество депутатов-женщин достигло 25 процентов. Средний возраст депутатов – 48 лет. Теперь будет внедрена смешанная модель на выборах маслихатов областей.

Участники встречи поднимали вопросы, касающиеся поддержки социального предпринимательства, защиты материнства и детства, развития социальной сферы, благоустройства города.

Аким области выслушал просьбы и пожелания участников встречи, подробно ответил на все вопросы.

«Мы должны общими усилиями выполнить задачи, поставленные в Послании Президента страны. Власть и общество должны тесно взаимодействовать. Очень многое зависит и от активной деятельности НПО. Для поддержки представителей социально уязвимых слоев населения необходимо активно развивать социальное предпринимательство», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области отметил, что необходимо выступать с конкретными предложениями.

«Критиковать надо конструктивно, а не бросаться громкими словами. Мы хотим построить Новый Казахстан, поэтому важен вклад каждого казахстанца. Ни одна цель не будет успешно реализована без обеспечения общественной стабильности, укрепления единства в обществе», - резюмировал глава региона.