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    17:45, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Бердибек Сапарбаев встретился с коллективами таласских предприятий

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акимат Жамбылской области оказывает поддержку сельскому бизнесу - заключено уже несколько меморандумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие бизнеса в сельской местности Жамбылской области обеспечивается во многом благодаря тщательному анализу бизнес-проектов и постоянной инвестиционной поддержке, - отмечают в пресс-службе акима региона. - Так, во время объезда крупных и средних предприятий региона аким области Бердибек Сапарбаев изучил итоги прошлого года и планы на перспективу. Рабочая поездка увенчалась заключением трехсторонних меморандумов между облакиматом, администрацией предприятий и представителями работников. Профсоюзы ратуют за стабилизацию производственных процессов и обязательное обеспечение трудовых прав».

    В Таласском районе глава региона встретился с коллективом предприятия «Каратау ПРО». С 2015 года компания выпускает в год порядка 110 тысяч тонн мраморной муки, которая используется в производстве сухих строительных смесей, моющих средств, красок и других бытовых товаров. Средний рост объема производства составляет около 10%. В 2021 году предприятие планирует привлечь до полумиллиарда тенге инвестиций - по прогнозам рост производства составит не менее 50%. Кроме того, количество рабочих мест планируется увеличить на треть.

    По словам руководителя предприятия Алексея Подольского, в собственности компании имеется гипсовый завод и два карьера. Средняя зарплата работников предприятия составляет 150 тысяч тенге. В сфере трудовых отношений действует согласительная комиссия по решению споров между работодателем и рабочими. Присутствовавший на встрече исполняющий обязанности председателя областного профсоюзного объединения Бахтияр Караулов предложил работникам вступить в ряды профсоюзов.

    На встрече с главой области Алексей Подольский попросил содействия в выделении расположенного рядом одного гектара земли, который не используется уже более шести лет. Бердибек Сапарбаев тут же поручил акиму Таласского района Бахыту Казанбасову разобраться в вопросе.

    Предприятие планирует привлечь инвестиции и расширяться, никаких препятствий к этому не должно быть, отметили в облакимате.


    Теги:
    Жамбылская область Акимат Экономика
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