Бердибек Сапарбаев встретился с имамами Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы религиозной сферы в регионе обсудили в областном акимате в ходе встречи акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с имамами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона в ходе встречи отметил, что в области функционируют более 350 религиозных объединений, подавляющее большинство которых мечети. При этом он заметил, что любое учение проповедует идеи мира и добра, и местные религиозные деятели должны вносить свою лепту в укрепление единства казахстанского народа, проповедовать среди паствы, в особенности молодежи, принципы терпимости и толерантности.

Никто не против строительства религиозных объектов за счет частных средств, но главная задача – дать детям хорошее образование, ведь Казахстан – светское государство. Другой вопрос – обязательное изучение государственного языка, его использование при несении службы. Вызывает вопросы и уровень подготовки имамов, содержание поступающей из-за рубежа религиозной литературы. Лишь пятая часть жамбылских имамов имеет высшее образование, а ведь их слово играет большую роль для прихожан, высказал свое мнение Бердибек Сапарбаев.

Руководитель управления по делам религий Жангельды Омаров отметил, что совместно с ДУМК проводится профилактическая работа по пресечению деятельности запрещенных в стране религиозных организаций и течений. Влияние религии растет, о чем свидетельствует количество мусульман, посещающих пятничный намаз – их число выросло с 35 до 37 тыс. по области, причем большинство – молодежь.

Аким области вынужден был прервать бодрый доклад чиновника и напомнил о главном вопросе совещания – какие шаги предпримет ведомство для улучшения ситуации.

Прозвучала информация, что в жамбылских школах проводятся онлайн-лекции, созданы специальные группы из теологов и журналистов. В Кордайском районе открыты курсы по изучению казахского языка для имамов. В планах – создать там же отдел управления.

Однако глава региона поставил под сомнение информацию о том, что в регионе трудятся 70 теологов. По его мнению, такое количество специалистов вряд ли наберется во всей стране, не говоря уже об отдельно взятой области.

Управление не следит за тем, что проповедуют имамы в сельских мечетях, не изучает мнение религиозных лидеров. Слабо проводится работа в рамках государственной информационной политики, резюмировал Б. Сапарбаев.

Главный имам Жамбылской области Канат Жумагулов отметил, что перед служителями культа поставлены новые требования, с которыми можно ознакомиться на сайте Духовного управления мусульман страны. «Необходимо пропагандировать и использовать в общении с прихожанами принципы духовной платформы мусульман Казахстана «Жеті рухани қазық», - подчеркнул главный имам области.

Бердибек Сапарбаев призвал отказаться от расточительности при проведении религиозных обрядов, справедливо заметив, что скромность и есть добродетель.

«Необходимо помнить об ответственности за каждое слово, сказанное в религиозном храме, беречь мир и спокойствие в казахстанском обществе», - сказал аким Жамбылской области.