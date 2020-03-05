Бердибек Сапарбаев встретился с футбольным клубом «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задачи на предстоящий сезон обсудили в футбольном клубе «Тараз» в ходе встречи коллектива клуба с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в конце минувшего 2019 года прежний главный тренер Канат Мусатаев по семейным обстоятельствам покинул пост руководителя клуба, за время его руководства ФК «Тараз» вышел из Первой лиги в Премьер-лигу. В начале этого года в команде был назначен новый главный тренер Владимир Никитенко, известный казахстанский специалист, в прошлом футболист. Тренерской работой он занимается с 1990 года, имеет опыт руководства целым рядом команд Премьер-лиги, а также работы в высшей российской лиге в составе грозненского «Терека». Владимир Никитенко в качестве тренера дважды становился чемпионом страны и четыре раза обладателем кубка Казахстана.

Темой встречи коллектива клуба с акимом области стало начало стартующего сезона. Исполняющий обязанности руководителя клуба Габит Казбеков и главный тренер Владимир Никитенко рассказали о задачах на сезон и комплектовании команды, отметив, что команда провела три учебно-тренировочных сбора в Таразе и в Турции, а также ряд товарищеских матчей, в ходе которых просмотрены новые игроки.

В этом сезоне команда «Тараз» снова делает ставку на костяк местных воспитанников – из 25 человек первого состава 17 родом из Жамбылской области. Вернулись в команду воспитанники местного футбола Дмитрий Евстигнеев и Джурахон Бабаханов. Состав ФК «Тараз» усилен рядом новых игроков из ближнего и дальнего зарубежья.

Как рассказали в ФК «Тараз», в числе легионеров Нилс Цатл (нападающий, Австрия), Деян Больевич (защитник, Черногория), Горан Бркич (защитник, Сербия), Овидиюс Верибицкас (полузащитник, Литва), Йован Чадженович (полузащитник, Сербия), Тони Сильва (нападающий, Португалия/Гвинея-Бисау), Братислав Пуношевац (нападающий, Сербия).

Подписаны контракты с гражданами стран-членов ЕАЭС, благодаря чему Аюб Бацуев (нападающий, Россия), Валерий Каршакевич (защитник, Белоруссия), Михаил Мищенко (защитник, Россия) не будут считаться легионерами.

Как признался Бердибек Сапарбаев, он является давним поклонником «игры миллионов» и всегда в курсе новостей как казахстанского, так и мирового спорта.

«Жамбылская земля всегда была богата на футбольные таланты, наши воспитанники играют во многих клубах страны, а некоторые – за рубежом, как Бауыржан Исламхан. Жамбылский футбол имеет богатую историю, славу ему принесли такие игроки как член сборной СССР Сейдильда Байшаков, чемпион Олимпийских игр в Сеуле Евгений Яровенко, другие знаменитые мастера кожаного мяча», - сказал глава региона.

«У клуба хорошая материально-техническая база, будем ее развивать. Что касается стадиона «Жастар», заставим подрядчика устранить все недоделки и возведем навес. Центральный стадион соответствует всем требованиям УЕФА, необходимо поддерживать его в надлежащем состоянии. Проведем реконструкцию стадиона «Локомотив». Надеюсь, что настанет время, когда «Тараз» примет участие в европейских кубках, но для этого нужно работать. Что касается команды второй лиги, необходимо ее укрепить и добиться того, чтобы она выступала в первой лиге казахстанского футбола. Вы все профессионалы, если будете показывать результат, будет и хорошее финансирование», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Отвечая на вопросы журналистов, исполняющий обязанности руководителя ФК «Тараз» Габит Казбеков подчеркнул, что главной задачей на сезон будет место в первой шестерке, а также удачное выступление в Кубке страны.

Первую игру в рамках национального чемпионата таразская команда проведет в ближайшую субботу в Алматы против «Кайрата». Первая домашняя игра состоится 15 марта - клуб на Центральном стадионе Тараза примет «Ордабасы» из Шымкента.

«Стадион полностью готов к приему матчей. К этому же сроку планируется открытие клубного магазина», - отметил Габит Казбеков.

Комментируя задачу на сезон, Владимир Никитенко назвал ее выполнимой: «Конечно, будет очень сложно, если сравнивать бюджеты других клубов. Но с тем подбором игроков, который у нас есть, мы смотрим на сезон с оптимизмом. По традиции команда делает ставку на местных воспитанников, и мы будем придерживаться этой линии. Все взятые в команду новички прошли хорошую школу в европейских лигах, некоторые участвовали в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Этот сплав, мы надеемся, должен принести результат. Конечно, по ходу сезона мы уже будем смотреть, корректировать задачи в ту или иную сторону, но верим в лучшее».

Капитан команды Максат Амирханов назвал климат в команде благоприятным и заявил, что в текущем сезоне все ребята нацелены на выполнение поставленной задачи. «Много матчей в прошлые годы мы проводили на характере, и в этом году для нас также будут важны честь клуба и города, - сказал он. – Мы готовы играть с тем же характером, что и раньше, в каждом матче для нас будет мотивация».

Капитан команды Максат Амирханов подарил Бердибеку Сапарбаеву именную футболку с номером «10» и клубный шарф.

От имени легионеров выступил белорусский защитник Валерий Каршакевич, который отметил, что команда не делится на приезжих и местных. «Мы все – один дружный коллектив», - отметил он.

«В команде должен быть хороший морально-психологический климат. Клубу необходимо наладить связи со всеми спортивными школами области, особенно на селе, ведь именно оттуда выходит большинство талантов. Надо возобновить турнир «Кожаный мяч», создать академии футбола во всех районах, организовать турниры по схеме «район – город - область». Главный вопрос - соблюдение строгой дисциплины, уважение друг к другу не только на футбольном поле, но и в жизни. Я сам очень люблю футбол, являюсь болельщиком со стажем. Мы будем поддерживать и помогать, если будете играть сердцем, всего себя отдавать футболу. Тогда и болельщики придут на стадионы», - сказал в заключение встречи аким области.