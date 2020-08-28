Бердибек Сапарбаев вручил ряду жамбылцев юбилейные медали

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Конституции Республики Казахстан ряд жамбылцев, внесших значительный вклад в развитие региона, получили юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, награды вручал глава региона Бердибек Сапарбаев.

«Конституция Республики Казахстан является для каждого из нас символом сплоченности народа, крепкой основой дальнейшего стабильного развития и процветания», - сказал Бердибек Сапарбаев, поздравив присутствующих на торжестве.

Юбилейные медали вручены секретарю областного маслихата Баглану Карашолакову, Герою труда Казахстана, генеральному директору ТОО «Казфосфат» Мукашу Искандирову, председателю общественного совета области Сембеку Сейдазимову. Награды получили депутат областного маслихата Гульдара Нурумова, старшая медсестра городской поликлиники № 5 Елена Москаленко, председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев. Отмечены наградами и ветераны труда Сагинхан Амрекулов, Куляш Назарбекова, Алибек Амзеев, Щорс Шарафутдинов, Ускенбай Мадиев, Жуматай Лаиков, Онласын Есиркепов и другие.

Участники встречи в своих выступлениях подчеркнули важность исторического момента.

«Мы все глубоко осознаем, какую роль в нашей жизни играет Конституция. Ведь неспроста она начинается словами: «Мы, народ Казахстана». Мир, согласие и единство являются бесценным достоянием и движущей силой государственного развития», - отметил Мукаш Искандиров.

В завершение встречи аким области выразил благодарность и за вклад в борьбу с пандемией. По его словам, жамбылские меценаты приобрели медицинских аппаратов и лекарственных средств для больниц на общую сумму более 600 миллионов тенге.

«Помощь неравнодушных людей была особенно важна в период режима чрезвычайного положения. Жамбылцы, которые всегда отличались отзывчивостью и готовностью оказать поддержку, с первых дней включились в общественную работу. Вклад каждого из них неоценим», - с признательностью подчеркнул Бердибек Сапарбаев.