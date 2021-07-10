Бердибек Сапарбаев: Важная задача – снизить цены на продукты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации на продовольственном рынке доложил руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Аманов.

«В социальных магазинах, 16 из которых расположены в областном центре, и еще 13 в районах, за последнюю неделю реализовано более 90 тонн продукции. Товарооборот увеличился на 9,6 процента, а число посетителей – на 12,9 процента. Сейчас в стабилизационном фонде региона имеется 2 068 тонн различных продуктов», - рассказал спикер, отметив, что продовольственная инфляция в Жамбылской области составила 105,9 процента, в то время как по стране 106,6 процента.

«Ваши данные не отражают реальную картину, - обратился к докладчику Бердибек Сапарбаев. - Цены на некоторые продукты растут. Где результат работы профильного ведомства? Все поручения руководства выполняете спустя рукава. Я уже давал поручение проанализировать работу стабфонда, социальных магазинов, торговых точек, которые являются участниками проекта «От поля до прилавка». Понятно, что они получают прибыль. Эти деньги необходимо ввести в оборот. Проблема в том, что у нас на руках нет конкретных данных. Управление сельского хозяйства вообще анализирует ситуацию?»

Глава региона поручил провести анализ ситуации совместно с управлением экономики и бюджетного планирования.

«После каждого месяца нужно докладывать, на какую сумму закупили продукцию, насколько увеличилась прибыль, сколько тонн продукции и на какую сумму планируется закупить в следующем месяце», - потребовал Бердибек Сапарбаев.

Акимы районов, которые принимали участие в режиме видеоконференцсвязи, доложили о ситуации на местах в области продовольственной безопасности.

«Говорите, что каких-то продуктов не хватает, цены на какие-то продукты повысились. Кому нужна сухая констатация фактов? Почему от районов не поступают заявки в АО «НК «СПК «Тараз», в управление сельского хозяйства? Неужели нельзя было наладить связь между собой и утвердить четкий алгоритм действий? В СПК «Тараз сидят и ждут, когда районы начнут действовать, районы работают сами по себе», - отметил аким области.

Заместителю акима области Нуржану Нуржигитову поручено организовать работу по обеспечению продовольственной безопасности.

«Перед вами стоит одна важная задача – снизить цены на продукты. Подорожали растительное масло, морковь, лук, картофель, яйца. Если в нашем регионе лук продают по 130 тенге, то, как обстоят дела в других областях? Если бы был контроль со стороны ответственных лиц, этого удалось бы избежать», - подчеркнул аким области.

Глава региона также напомнил о том, что ранее профильным ведомством были заключены контракты на форвардные закупки сельхозпродукции с несколькими регионами. Эта работа должна быть на постоянном контроле.

Бердибек Сапарбаев поставил конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, по исключению необоснованного роста цен.

Аким области поручил создать мониторинговые группы, которые будут контролировать ценообразование. Необходимо взять на особый контроль цены на строительные материалы. Главное - системность в работе, напомнил глава региона ответственным лицам.

Говоря о ситуации на непродовольственном рынке, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев отметил, что проведенный анализ выявил рост цен и на лекарства.

Бердибек Сапарбаев поручил департаментам комитета по защите и развитию конкуренции, комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК детально изучить цепочку ценообразования по каждой позиции и принять своевременные меры для недопущения необоснованного роста цен, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.