Бердибек Сапарбаев: требую от акимов чаще встречаться с народом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С проблемами жителей Жуалынского района ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев - посещает организации социальной сферы, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встречается с местными жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском, Сарысуском, Байзакском районах.

Как проинформировала пресс-служба акима Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Жуалынский район в селе Байтерек Актюбинского сельского округа глава региона ознакомился с деятельностью врачебной амбулатории на 25 посещений. Выяснилось, что амбулатория находится в одном здании с акиматом округа. В то же время в средней школе №11 имени Тайыра Тастандиева, рассчитанной на 1 076 учащихся, обучаются всего 316. Аким области обратил внимание на неприглядный фасад учебного заведения, который можно привести в порядок без больших затрат.

На встрече с жителями села Байтерек Бердибек Сапарбаев отметил неполное освоение средств по пилотному проекту повышения доходов, а также нежелательное соседство лечебного учреждения и акимата. Местным властям поручено найти предпринимателя для строительства отдельного здания медучреждения в рамках государственно-частного партнерства.

Жители этого села рассказали, что местный акимат более десяти лет не может решить вопрос с выделением земельных участков для ведения подсобных хозяйств. Этот факт возмутил главу региона, и он поручил ответственным лицам проверить факты и в кратчайшие сроки доложить о результатах.

В средней школе №17 имени Ыбрая Алтынсарина Кызыларыкского сельского округа акима области ознакомили с положением дел в сфере районного образования. В Жуалынском районе 76 учреждений образования, в том числе 39 школ, в которых учатся 11 244 детей. Работают 32 детских сада. Многие объекты 1990 - 1995 годов постройки, требуют капитального ремонта.

Местный аксакал Серик Садыров пожаловался на отсутствие сельскохозяйственной техники и средств на ее приобретение. «Мелким хозяйствам нужно объединяться в кооперативы, консолидировать ресурсы и получить доступ к кредитованию. Особое внимание необходимо уделять качеству семян. Важно сеять семена высокого качества, чтобы получить хороший урожай, - ответил Бердибек Сапарбаев.

В селе Алатау неблаговидное впечатление производит школа, которая ютится в старых зданиях бывшей совхозной конторы и детсада. Бердибеку Сапарбаеву презентовали проект новой школы на 100 мест. «Школа нужна, и проект будет поддержан, но стоимость строительства явно завышена», - отметил глава региона.

В райцентре селе Б. Момышулы оснащенность оборудованием центральной районной больницы на 98 койко-мест составляет 92%, имеется в наличии запас лекарств на два месяца, достаточно и медицинских масок. Это лечебное учреждение испытывает дефицит врачей. В системе обязательного медицинского страхования не зарегистрировано 2 817 жуалынцев. Главный врач Алпысбай Батихан заверил, что до 16 марта данная работа будет завершена. Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность проведения скрининга, снижения материнской и детской смертности.

При посещении центра обслуживания населения глава региона акцентировал внимание на качественном обслуживании клиентов, своевременном оформлении и выдачи государственных социальных пакетов для детей. «Надо вплотную работать с теми, кто не будет получать адресную социальную помощь, найти им работу. Обучать новым специальностям только при условии гарантированного трудоустройства», - отметил он.

ТОО «Бурненский сырный завод» производит восемь видов сыра и другой молочной продукции, планирует расширить линейку продукции за счет кефира и йогуртов. Бердибек Сапарбаев поддержал идею расширения производства и обещал оказать содействие, так как предприятие по меркам района достаточно крупное, здесь работают и регулярно получают зарплату более ста человек.

В конце этого года откроются рабочие места и на новом заводе ТОО «ШакпакДорСервис». Предприятие будет выпускать 17,5 тысячи тонн битума в год, проблема лишь в проведении газа.

На стадии строительства находится первая в Жамбылской области горнолыжная туристическая база «Каралма», на которой побывал глава региона. Стоимость проекта 3,8 млрд тенге. Уже подведена необходимая инфраструктура, протягивается канатная дорога, возводятся 20 коттеджей. Этот комплекс при ответственном подходе к делу может стать локомотивом развития туризма, местная власть поможет в его развитии, отметил аким области.

Подводя итоги рабочей поездки на встрече с жуалынцами в районном Доме культуры, аким области отметил, что необходимо развивать отрасль переработки сельскохозяйственной продукции.

«Жуалынский район специализируется на картофеле и может обеспечить им всю область. Большое значение имеет работа по повышению плодородия почвы, нужно использовать севооборот, вносить минеральные удобрения», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жуалынцы подняли ряд проблем. Это нарекания на качество оказания медицинских услуг, просьбы построить мост через трассу Западная Европа – Западный Китай в районе села Карасаз, возобновить работу механизированных отрядов, передать в руки более рачительных хозяев старые фруктовые сады, ставшие источником заболеваний, ускорить газификацию сел, построить ограждение вокруг кладбища.

«Освоение средств по пилотному проекту необходимо завершить к 10 марта, на следующей неделе акимы отчитаются о результатах. Будем строить новые медпункты, но и от врачей должна быть отдача в виде качественного лечения. К сожалению, жалоб все еще много, в том числе и на этику и культуру людей в белых халатах. В селах Алатау и Дихан вместо старых школ построим новые, но надо бережно относиться к деньгам, пересмотреть сметную стоимость. Я всегда требую от акимов, чтобы они чаще встречались с народом, знали проблемы и оперативно реагировали на запросы. Только в этом случае можно говорить о хорошей работе акимов. В ближайшее время для решения проблем наших граждан начнем проводить выезды в районы первых руководителей всех ведомств без исключения», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.