Бердибек Сапарбаев: То, что делается в Восточном Казахстане, не делается нигде

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Рабочая республиканская группа по разъяснению Послания Главы государства под руководством вице-премьера Бердибека Сапарбаева посетила район Алтай.

Одним из объектов посещения стал Инсультный центр, открытый на базе больницы города Алтая в рамках проекта «Туған жер» за счет внебюджетных средств.





В центре оборудовано 15 койко-мест, из них 3 реанимационные. Основная часть средств была затрачена на покупку новейшего оборудования, в том числе современного компьютерного томографа.





В год инсультный центр может обслуживать 600 больных. Этого достаточно для того, чтобы охватить лечением не только район Алтай, но и Катон-Карагайский и Курчумский районы с численностью жителей 120 тысяч человек.

Примечательно, что 9 врачей городской больницы уже прошли обучение в Великобритании, ещё 5 сейчас обучаются в Латвии.

Вице-премьеру представили палату интенсивной терапии приемно-диагностического отделения, где осуществляется оказание первого этапа интенсивной помощи и обследование. Затем гости осмотрели палату интенсивной терапии, оснащенную согласно современным требованиям, а также палату реабилитации.

Бердибек Сапарбаев встретился с медицинскими работниками и высоко оценил работу Инсультного центра.

«Когда было такое, что в районном центре было такое современное медицинское учреждение, а сотрудники районной больницы ездили учиться за рубеж? То, что делается в Восточном Казахстане, нигде не делается, особенно в области здравоохранения. Забота о людях - это самое главное», - сказал он.

Помимо этого, вице-премьер отметил, что заработная плата медиков будет повышаться.

По его словам, зарплата врачей и учителей должна быть выше, чем средняя зарплата по республике. В следующем году также повысится оплата труда работников культуры.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев вместе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым встретились с населением села Тургусун, а также района Алтай.

Во время беседы были обсуждены такие вопросы социального развития, как повышение качества образования, снижение оттока выпускников школ, повышение статуса педагога, развитие сферы здравоохранения, социальная поддержка граждан, обеспечение занятости населения.

Жители района задавали вопросы и высказывали предложения, в том числе об использовании части пенсионных накоплений, лекарственном обеспечении, социальных выплатах, обеспечении равных возможностей для людей с особыми потребностями.



