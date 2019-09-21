Бердибек Сапарбаев рассказал восточноказахстанцам о социальной защите граждан

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во время встречи с населением Усть-Каменогорска вице-премьер Бердибек Сапарбаев обратил большое внимание на сферу социальной защиты граждан. Об этом передает МИА «Казинформ».

Напомним, в настоящее время в Восточном Казахстане работает республиканская группа по разъяснению Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В своем выступлении Бердибек Сапарбаев подробно рассказал о совершенствовании адресной социальной помощи и внедрении новых подходов для назначения выплат, возмещении расходов и погашении потребительских кредитов незащищенных слоев населения, внедрении гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей.







Помимо этого, были обсуждены вопросы повышения уровня обеспеченности лиц с инвалидностью и расширение сети реабилитационных центров. Правительству поставлена задача в ближайшие 3 года построить не менее 11 реабилитационных центров. Также сейчас ведется работа по созданию портала социальных услуг, который поможет людям с особыми потребностями получить инвалидные коляски, кресла или же выбрать, где именно проходить лечение.

Кроме того, со следующего года в Казахстане внедряется обязательное медицинское страхование. По словам Бердибека Сапарбаева, на сегодняшний день основная работа по актуализации граждан проведена. Однако до сих пор существуют проблемы с работодателями – некоторые из них не ведут работу открыто.

Во время посещения Бердибеком Сапарбаевым и главой региона Даниалом Ахметовым компании «Силумин – Восток» рабочие поинтересовались о возможности использования пенсионных накоплений на покупку жилья или оплату обучения. Как отметил вице-премьер, данный вопрос сейчас тщательно изучается.





«Мы должны сделать правильный расчёт, чтобы после выхода на пенсию вам хватило тех денег, которые есть на вашем пенсионном счету. Поэтому создана специальная рабочая группа, которая определит критерии и будет изучать каждого гражданина», – подчеркнул он.

В ходе беседы он также поинтересовался социальным положением и ростом заработной платы сотрудников предприятия, а также обсудил перспективы развития сотрудничества с Карачаганакским нефтегазоконденсатном месторождении.







