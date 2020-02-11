Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Аким Жамбылской обалсти Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня комиссия проверяет пострадавшие дома и торговые объекты с помощью местного населения. Через день-два мы назовем их конкретное число, а также скажем, какая будет необходима помощь», - сказал Бердибек Сапарбаев на заседании Правительства.
Он также отметил, что за эти три дня члены комиссии встретились с населением всех пяти населенных пунктов.
«Мы объяснили, какие им будут оказаны помощь и поддержка. Люди все правильно понимают. Мы также встретились с авторитетными людьми и аксакалами этих населенных пунктов, чтобы в будущем не повторилась такая ситуация», - пояснил Бердибек Сапарбаев.
Напомним, вчера Бердибек Сапарбаев был назначен акимом Жамбылской области.
Аскар Мырзахметов освобожден от должности акима Жамбылской области.
7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.
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