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Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе Жамбылской области

11 Февраля 2020 09:24
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Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Аким Жамбылской обалсти Бердибек Сапарбаев рассказал о ситуации в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня комиссия проверяет пострадавшие дома и торговые объекты с помощью местного населения. Через день-два мы назовем их конкретное число, а также скажем, какая будет необходима помощь», - сказал Бердибек Сапарбаев на заседании Правительства.

Он также отметил, что за эти три дня члены комиссии встретились с населением всех пяти населенных пунктов.

«Мы объяснили, какие им будут оказаны помощь и поддержка. Люди все правильно понимают. Мы также встретились с авторитетными людьми и аксакалами этих населенных пунктов, чтобы в будущем не повторилась такая ситуация», - пояснил Бердибек Сапарбаев.


Напомним, вчера Бердибек Сапарбаев был назначен акимом Жамбылской области.

Аскар Мырзахметов освобожден от должности акима Жамбылской области.


7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.



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Ключевые слова: Правительство РК, Жамбылская область, Акимат, События в Кордае,
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Серик Сабеков

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