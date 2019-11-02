Бердибек Сапарбаев рассказал актюбинцам, как решается вопрос обеспечения детей кружками и секциями

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев отметил неэффективное использование спортивных и культурных объектов, в том числе в учреждениях образования. Об этом вице-премьер сказал в ходе встречи с жителями Актюбинской области в субботу, 2 ноября, передает МИА «Казинформ».

Сегодня в регион прибыла правительственная рабочая группа, в состав которой вошли министры труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, образования и науки Асхат Аймагамбетов, вице-министры культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Данияр Есин, ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова. Основная цель рабочей поездки - разъяснение задач Послания Главы государства народу Казахстана, проведение встреч с жителями, ознакомление с социально-экономическим развитием области и решение актуальных вопросов.

«Одна из основных задач, которую перед нами ставит Глава государства, это воспитание здорового, образованного, культурного поколения молодежи. У нас по всей стране построено и строится множество новых школ, спортивных и культурных объектов. Из 7 тысяч школ порядка 86 процентов оснащены спортивными и актовыми залами. Дело в их использовании. К сожалению, в свободное от занятий время, в выходные и праздничные дни эти залы не используются. Отсюда рост правонарушений среди молодежи. Об этом мы знаем, поэтому профильными министерствами совместно с акиматами принят совместный приказ по эффективному использованию этих объектов. В свободное время дети должны быть охвачены дополнительным образованием, доступными спортивными и культурными кружками и секциями. Мы должны воспитать достойное поколение казахстанцев», - сказал Б.Сапарбаев.

Также он подчеркнул, что по итогам этого года Правительством будет исполнено поручение по вовлечению 30 процентов населения страны занятиями физической культурой и спортом.

Кроме того, на встрече с населением вице-премьер обсудил с актюбинцами вопросы социальной защиты, развития сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта, внедрения ОСМС, разъяснил новые подходы адресной социальной помощи, обеспечения занятости населения.







