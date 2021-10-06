Бердибек Сапарбаев раскритиковал темпы вакцинации в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическую ситуацию в Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе.

Всего в регионе зарегистрировано 20 223 случая заражения коронавирусом. Только за последнюю неделю количество зараженных увеличилось на 2,1 процента.

По данным областного управления здравоохранения, вакцину от коронавируса получили 485 980 жителей, или 84 процента от подлежащих вакцинации.

Отмечаются проблемы с ходом прививочной кампании в Таразе, Шуском и Мойынкумском районах. В числе городских поликлиник, в которых значительно упали темпы вакцинации, числятся «Болашақ» и «Даримет».

«За последние сутки зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом, - отметил Бердибек Сапарбаев. - Занятость инфекционных коек составила 34 процента, реанимационных – 25 процентов».

Глава региона отметил, что Жамбылская область пока находится в «зеленой» зоне, однако ситуация в стране и области обостряется, и нельзя терять бдительность. Поэтому вакцинация - это единственный на сегодня способ обезопасить себя от вируса.

«Установленные сроки прививочной кампании подходят к концу. Всего 84 процента подлежащих вакцинации жамбылцев получили прививку. За вчерашний день в Меркенском районе вакцинировано всего лишь 30 жителей, в Жуалынском – 42, а в Мойынкумском районе за день ни один житель не получил прививку. Это очень плохой результат», - раскритиковал работу акимов Бердибек Сапарбаев.

По информации облуправления здравоохранения, в этом году пик заболеваемости COVID-19 пришелся на июль – август. За три последних месяца ежедневное число заболевших, заполняемость инфекционных и реанимационных коек сократилась в 2 - 3 раза.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас медикаментов. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.