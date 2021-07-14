Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу мобильных групп в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Работа мобильных групп и санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе обсуждались на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Байдильда Шыналиев отметил, что мобильные группы провалили работу по контролю за соблюдением ограничительных мер.

«За последние дни в Сарысуском, Мойынкумском, Жуалынском районах по итогам рейдов не выявлено ни одного нарушения карантинных ограничений. Такое просто невозможно. Это еще раз доказывает, что мобильные группы делают всё, что им заблагорассудится. Зайдите в любой торговый центр - ни продавцы, ни покупатели не носят маски. Работники бизнес-объектов должны требовать от жителей, чтобы они носили маски, предлагать им антисептики. Если кто-то не хочет соблюдать санитарные нормы, нужно их привлекать к ответственности», - потребовал аким области Бердибек Сапарбаев.

Участниками совещания принято решение пересмотреть состав мобильных групп.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев указал на необходимость усиления контроля на границе с Кыргызстаном, проходящей по территории Жамбылской области.

Отметим, что, по информации руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, с 6 по 13 июля в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 13 июня в области выявлено 10 381 заболевших. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 52-х человек.

В регионе планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев. На сегодняшний день план выполнен на 41,5 процента. Из 43 прививочных пунктов 15 находятся в Таразе, 28 - в районах.

Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения акимам районов, руководителям госорганов усилить разъяснительную работу, а также повысить охват населения вакцинацией.

В завершение Бердибек Сапарбаев напомнил, что скоро наступает Курбан-айт и в эти дни следует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.