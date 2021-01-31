Бердибек Сапарбаев раскритиковал работу мобильных групп в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления информационно-разъяснительной работы в связи с эпидемиологической ситуацией в Жамбылской области говорили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, председательствовал на заседании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«Наш регион пока находится в «зеленой» зоне, однако ситуация в стране и области обостряется, и нельзя терять бдительность», - считает исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача области Салтанат Алибаева.

Глава региона поручил взять вопрос вакцинации на особый контроль, усилить информационно-разъяснительную работу в этом направлении, подключив средства массовой информации.

«Необходимо донести до каждого жителя области значимость массовой вакцинации, ведь все это делается для их здоровья», - отметил он.

Затем глава региона обратился к ответственным за ситуацию с коронавирусом в областном центре и районах, где обстановка наиболее тревожна. Заместители акимов заверили, что держат этот вопрос под контролем и делают все, чтобы ситуация улучшилась.

«В Таразе работают 13 мобильных групп, которые регулярно проводят рейды по увеселительным заведениям, разъясняют гражданам, чем чревато безответственное отношение к своему здоровью в период пандемии, - рассказал заместитель акима Тараза Алмас Садубаев. - Ежедневно в общественном транспорте по несколько раз проводится дезинфекция. Мы стараемся делать все, что в наших силах».

«Почему же тогда нет результата, если вы работаете?» – задал резонный вопрос Бердибек Сапарбаев.

Отвечая на него, заместитель акима области Ержан Жилкибаев заявил, что ситуация в регионе ухудшается, потому что некоторые члены мобильных групп закрывают глаза нарушения, а люди расслабились и перестали соблюдать карантинный режим.

«В таком случае пора рассматривать вопрос о снятии ответственных лиц с должностей, - жестко заметил Бердибек Сапарбаев. - Хватит ждать, когда они начнут работать».

В завершение заседания глава региона дал поручение управлению внутренней политики области усилить разъяснительную работу по вопросу коронавирусной инфекции, особо внимание, уделив сотрудничеству с советами ветеранов. По его мнению, именно старшее поколение в большинстве своем посещает запрещенные сейчас тои, что очень опасно для их здоровья. А повлиять на них могут имеющие в регионе авторитет аксакалы.

«Люди, правда, расслабились. А между тем область может войти в «желтую» зону. Последствия этого вам известны. Сейчас каждому из нас нужно направить все усилия на борьбу с коронавирусом», - заключил Бердибек Сапарбаев.

По данным облуправления здравоохранения, ситуация обострилась в Таразе, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах, увеличилось число связанных с симптомами коронавируса вызовов скорой помощи.