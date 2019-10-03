Бердибек Сапарбаев раскритиковал Минспорта за результаты на чемпионатах мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по итогам выступлений национальных сборных команд по видам борьбы, боксу, тяжелой атлетике на прошедших недавно чемпионатах мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На мировых первенствах казахстанские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали по боксу; 3 серебряные, 4 бронзовые медали по видам борьбы и 1 серебряную медаль по тяжелой атлетике.

Об итогах соревнований и подготовке к предстоящим Олимпийским играм в Токио доложили вице-министр культуры и спорта Ельдос Рамазанов, секретарь Национального Олимпийского комитета Сакен Мусайбеков, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, а также главные тренеры национальных сборных команд.

По словам Е. Рамазанова, на сегодня в копилке Казахстана имеется 20 лицензий по 9 видам спорта, всего планируется завоевать не менее 100 лицензий на Олимпиаду.

«Результаты очень плохие. По боксу заняли третье общекомандное место, по тяжелой атлетике – 12, по борьбе – 14. Единственная золотая медаль у боксеров. Хотя поддержка министерства, Национального Олимпийского комитета, федераций и спонсоров на должном уровне. Тогда где результат? Профильное министерство слабо координирует эту работу. Спорт – это имидж всей страны. Проведите работу над ошибками, чтобы показать достойные результаты на Олимпиаде в Токио. Времени осталось мало», — подчеркнул Сапарбаев.

Также вице-премьер указал на прозрачность и объективность при отборе спортсменов на соревнования.

«В спорте блата, дискриминации ни в коем случае не должно быть! Защищать честь нашей страны должны лучшие спортсмены. Необходимо развивать массовый спорт, готовить молодое поколение профессиональных спортсменов. Материально-техническая база у нас хорошая, поэтому нужно максимально эффективно использовать спортивные сооружения, особенно в регионах», — заключил он.