Бердибек Сапарбаев раскритиковал деятельность СПК «Тараз» по проекту повышения доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с работниками АО «НК «СПК «Тараз» и обсудил итоги деятельности социально-предпринимательской корпорации за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в 2021 году с участием АО «НК «СПК «Тараз» реализовано 22 инвестиционных проекта на общую сумму 56,6 миллиарда тенге. Среди них реализованы совместно с акиматом города Тараза проекты, направленные на развитие социальной сферы и городской инфраструктуры.

С начала нынешнего года начата работа над 12 проектами, в рамках которых будет привлечено порядка 21,9 миллиарда тенге частных инвестиций. Вклад корпорации «Тараз» составит 392 миллиона тенге.

Председатель правления Нургали Корпетаев доложил и о мерах по стабилизации цен на социально значимые товары.

Бердибек Сапарбаев отметил, что не удовлетворен работой АО «НК «СПК «Тараз». Критике подверглась деятельность корпорации по координации работы стабилизационного фонда, реализации пилотного проекта по повышению доходов граждан.

Напомним, в Жамбылской области, 60% которой составляют сельчане, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Первый этап предполагал реализацию пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планировалось увеличить в 2,5 раза. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

«По пилотному проекту всё еще нет конкретных данных. Насколько увеличилось поголовье скота? Насколько уменьшилось количество безработных? Как обстоят дела с агроформированиями? Столько вопросов, а ответов нет. Детальный анализ по всем пунктам необходимо проводить каждый месяц», - сказал аким области, отметив слабый контроль и учет в корпорации.

«Некоторые проекты не были доведены до логического завершения, сотрудники не проводят анализ по ним и не владеют информацией. Основная задача СПК «Тараз» - привлекать инвестиции. Представители корпорации в 10 районах не предложили ни одного проекта», - подчеркнул глава региона.

Возникли вопросы и по штатной численности СПК «Тараз». Бердибек Сапарбаев поручил пересмотреть и оптимизировать структуру корпорации.

Руководству корпорации совместно с управлениями поручено регулярно привлекать частные инвестиции, не допускать роста цен на продовольственные товары, проводить детальный анализ по результатам проектов.