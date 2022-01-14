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Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза

14 Января 2022 22:23
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Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поручение Президента РК о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вопросы продовольственной безопасности региона и цены на социально значимые товары рассмотрены на заседании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

О текущей ситуации по ценам проинформировал руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов.

«Мониторинговые группы по вопросам продовольственной безопасности работают на системной основе. В настоящее время в торговых точках сформирован запас продуктов питания на 15 дней, в крупных торговых центрах - на два месяца», - сказал спикер.

Отмечено, что на сегодняшний день в области имеется 236 складов, общая вместимость которых достигает 256 тонн. Сейчас здесь хранится 201 тысяча тонн продукции, в числе которых 9,5 тысячи тонн картофеля, 7 тысяч тонн моркови, 173 тысячи тонн лука.

«В соответствии с поручением Президента на данный момент Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан разработаны правила установления пороговых значений цен на социально значимые продовольственные товары. Проект находится на рассмотрении центральных исполнительных органов. В случае его одобрения будут установлены предельные цены и на местном уровне», - сказал Ербол Жиенкулов.

Аким области подчеркнул, что важно проводить ежедневный мониторинг цен и запасов продуктов питания.

«Мне поступает информация о том, что в социальных магазинах возникает дефицит продуктов, установлены высокие цены. Зачем пускать пыль в глаза? Так не пойдет. Исправьте ситуацию. Назначьте ответственных лиц, проводите каждый день анализ и мониторинг. В социальных магазинах цены на продукты питания должны быть ниже рыночных вне зависимости от каких-либо факторов. Они должны бесперебойно обеспечиваться достаточным количеством продовольствия из стабилизационного фонда», - потребовал аким области.

Напомним, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Жамбылской области из года в год увеличивают количество специальных торговых точек. В рамках проекта «От поля до прилавка» жамбылские фермеры доставляют свою продукцию в магазины без посредников.

В Таразе работают 15 социальных павильонов, в которых продают продукты по сниженным ценам. Кроме того, в семи крупных торговых точках города открыты социальные отделы, где реализуются продовольственные товары из стабилизационного фонда. В районах Жамбылской области действуют 32 социальных павильона. Сегодня все магазины работают в штатном режиме.

Для недопущения необоснованного роста цен на 19 социально значимых продовольственных товаров в Таразе работают четыре мониторинговые группы, куда входят сотрудники облсельхозуправления, члены общественного совета, депутаты городского маслихата.


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#Жамбылская область   #Экономика  
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Автор:

Галина Скрипник

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