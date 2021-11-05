Бердибек Сапарбаев проверил обеспечение продбезопасности в Жамбылском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С рабочей поездкой побывал в Жамбылском районе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона ознакомился с деятельностью социальных и промышленных объектов, проверил, как выполняются поручения по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на продукты, решению социальных проблем населения, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В Жамбылском районе Бердибек Сапарбаев посетил ТОО «Fruit linе», где имеются объемные овощехранилища, а также заложен вишневый сад на 18 гектаров.

Директор товарищества Кошкинбай Кулманбетов отметил, что в данное время на складах предприятия хранится 1 300 тонн яблок, которые доставлены из Жамбылского, Жуалынского и Рыскуловского районов. Аким области поручил предпринимателю тесно работать с сельхозтоваропроизводителями, чтобы они регулярно доставляли свою продукцию на хранение. Ведь от обеспеченности аграриев хранилищами во многом зависит продовольственная безопасность населения.

Затем глава региона направился в крестьянское хозяйство «Шарипов», расположенное в селе Жалпак-тобе Жамбылского района. На сегодняшний день это хозяйство обеспечивает постоянной работой 35 местных жителей.

По словам руководителя хозяйства Тимура Шарипова, на складах хранится 2,5 тысячи тонн лука, 1,5 тонны моркови. В этом году аграрии собрали неплохой урожай - 630 тонн моркови, 7 500 тонн лука, 1 200 тонн картофеля, 8 тысяч тонн сахарной свеклы.

Бердибек Сапарбаев также ознакомился с состоянием дорог в Кызылкайнарском сельском округе, ходом строительства водопровода, подведением инженерных сетей к новому жилому массиву и работой врачебной амбулатории.

Старший врач врачебной амбулатории Орынкуль Макмутова рассказала, что введенное в 2013 году в эксплуатацию здание сейчас находится в аварийном состоянии. Аким области поручил провести капитальный ремонт здания в 2022 году.

Глава региона встретился с жителями села Кызылкайнар и ответил на их вопросы.

Аким области рассказал сельчанам о том, что в следующем году отремонтируют здание врачебной амбулатории, приведут в порядок дороги, а 222 жителям будут предоставлены земельные участки под ИЖС.

Бердибек Сапарбаев в завершение беседы призвал их к единству и сплоченности, отметили в пресс-службе главы региона.