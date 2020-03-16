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Бердибек Сапарбаев проверил аптеки Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Насколько аптеки Тараза обеспечены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками проверил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проверил цены на социально значимые продукты питания в супермаркетах Тараза, а также посетил несколько аптек города. Дезинфицирующие средства и медицинские маски имеются в наличии, однако их стоимость необоснованно завышена, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Бердибек Сапарбаев отметил, что на территории Жамбылской области работает предприятие по выпуску медицинских изделий, мощность которого позволяет полностью обеспечить регион медицинскими масками собственного производства. В этой связи руководством области будут приняты строгие меры по недопущению спекулятивного роста цен».
Отметим, что по данным департамента здравоохранения по Жамбылской области, в регионе усиливают превентивные меры по предотвращению распространения новой модификации коронавируса.
В областной детской инфекционной больнице и в инфекционных отделениях районных центральных больниц подготовлены для приема и госпитализации больных более пятисот инфекционных коек, дополнительно будут развернуты более трехсот коек. Все медицинские организации в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, противовирусными препаратами. Для врачей проведены консультативные семинары по диагностике, лечению и профилактике неизвестной пневмонии.
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