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Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС

15 Февраля 2020 14:10
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Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кордайский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с участием руководителей правоохранительных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного акимата.

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По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

С 7 по 13 февраля через КПП Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе в Кыргызскую Республику выехало 23 131 человек, въехало – 21 261 человек.

В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время функционируют 55 магазинов, 3 аптеки, 14 АЗС и 30 других коммерческих объектов.

Для восстановления утраченных документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании акимата Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт.

778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонны.

В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.

По итогам заседания аким области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения, восстановлению пострадавших объектов, имущества, документов, и нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Акимат, Общество, События в Кордае,
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