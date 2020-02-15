Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кордайский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с участием руководителей правоохранительных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного акимата.

По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

С 7 по 13 февраля через КПП Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе в Кыргызскую Республику выехало 23 131 человек, въехало – 21 261 человек.

В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время функционируют 55 магазинов, 3 аптеки, 14 АЗС и 30 других коммерческих объектов.

Для восстановления утраченных документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании акимата Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт.

778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонны.

В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.

По итогам заседания аким области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения, восстановлению пострадавших объектов, имущества, документов, и нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах.