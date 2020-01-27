Бердибек Сапарбаев провел заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 27 января, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В состав комиссии вошли руководители министерств здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, образования и науки, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, культуры и спорта, информации и общественного развития, Пограничной службы КНБ, заместители акимов Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской областей, городов Нур-Султан и Алматы.

«В Китае зарегистрировано более 2700 случаев заболевания коронавирусом, 80 человек погибло. В мире уже зарегистрировано 50 случаев заражения. В соответствии с поручением Главы государства Правительством приняты защитные меры, разработан соответствующий план мероприятий», — отметил вице-премьер.

На заседании были рассмотрены вопросы усиления санитарно-эпидемиологического контроля на границе, установления наблюдения по месту проживания за всеми пребывающими из КНР, обеспечения готовности медицинских организаций и работников, приостановления действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР и другие.

Также обсуждены вопросы эвакуации граждан Казахстана, находящихся в городе Ухань.

По данным первого заместителя министра иностранных дел Шахрата Нурышева, в г. Ухань на сегодня находится 98 казахстанских студентов. Дипломаты держат с ними связь и отрабатывают с МИД КНР вопросы их эвакуации. Посольством РК в КНР открыта горячая линия, организовано круглосуточное дежурство. При этом китайская сторона пока не разрешила ни одному государству вывозить своих граждан.

В свою очередь, министр здравоохранения Елжан Биртанов подчеркнул, что с 6 января т. г. санитарно-эпидемиологические службы работают в усиленном режиме.

«В пунктах пропуска через границу с КНР осмотрены около 20 тысяч человек. Все они взяты на мониторинг и в течение 14 дней будут состоять на учете. Всех вновь пребывающих мы также будем отслеживать. Провели учения, открыли call-центр, дополнительно подготовили резервные стационары для карантинизации на 4780 койко-мест. Ведутся расчеты по дополнительной потребности медицинских изделий и препаратов», — сообщил министр.

Подводя итоги, Бердибек Сапарбаев поручил Министерствам здравоохранения и информации и общественного развития на ежедневной основе проводить информационно-разъяснительную работу среди населения. Аналогичную работу на региональном уровне необходимо проводить акиматам областей и городов.