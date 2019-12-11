+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бердибек Сапарбаев провел заседание комиссии по оптимизации вузов

11 Декабря 2019 11:21
Поделиться:
Бердибек Сапарбаев провел заседание комиссии по оптимизации вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев провел заседание комиссии по оптимизации высших учебных заведений Республики Казахстан при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Новости по теме

Правительственная группа встретилась с жителями Фёдоровского района Костанайской области
Бердибек Сапарбаев встретился с активной молодежью и волонтерами Костаная Жители Костанайской области и СКО смогут лично задать вопросы министрам Бердибек Сапарбаев: Госпомощь не должна порождать иждивенчество

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять строгие меры в отношении вузов, которые превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов. Сегодня в республике функционируют 132 вуза, из них 43% частные. В них обучается более 600 тысяч студентов, в том числе 191 тысяча в рамках государственного заказа. К сожалению, о качестве образования мы можем судить по уровню трудоустройства – каждый четвертый выпускник – безработный», — отметил Б. Сапарбаев.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, в текущем году проверки были проведены в 34 вузах, в том числе 22 внеплановые.

«Анализ показывает, что многими вузами допускаются нарушения требований законодательства. Наиболее распространенные проблемы – недостаточность штатных единиц и остепененности профессорско-преподавательского состава, низкий уровень трудоустройства выпускников, несоблюдение требований к минимальному контингенту учащихся, дефицит учебных площадей и общежитий. Эти проблемы напрямую связаны с низким потенциалом вузов, что не позволяет им обеспечивать установленные стандарты высшего образования», — констатировал министр.

Также имеются факты приема абитуриентов, не набравших пороговые баллы, без учета профильных предметов, не имеющих документов об образовании, сертификатов сдачи ЕНТ и другие грубые нарушения.

В результате проверок судами наложены административные штрафы и приостановлена деятельность лицензий пяти вузов, еще по пяти вузам принимаются решения.

Кроме того, прорабатывается вопрос наделения Минобразования полномочиями по отзыву и лишению лицензий вузов, совместно с ведущими вузами страны совершенствуется нормативно-правовая база по улучшению качества высшего образования.

«Однако подобная практика наблюдается не во всех высших учебных заведениях. В нашей стране достаточно сильных вузов, ничем не уступающих зарубежным учебным заведениям», — отметил А. Аймагамбетов.

На заседании были заслушаны доклады ректоров Академии «Кайнар», Казахской академии труда и социальных отношений, Каспийского общественного университета, Университета «Алматы», Центрально-Азиатского университета, Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета путей сообщения, в ходе проверки которых были выявлены нарушения.

В этой связи министерством совместно с руководством вузов прорабатываются вопросы объединения учебных заведений либо перепрофилирования их в колледжи. Если же вузы не устранят нарушения, то с ними будут разбираться в судебном порядке, чтобы отозвать лицензию и добиться закрытия.

Подводя итоги совещания, вице-премьер указал на ряд проблемных вопросов в сфере высшего образования. В их числе низкое качество обучения, высокий уровень коррупции, слабое развитие научно-исследовательской деятельности, плохая связь с предприятиями, низкий уровень заработной платы преподавателей, непрозрачность формирования и размещения государственного образовательного заказа и другие.

«Повышение качества высшего образования – это ключевой вопрос обеспечения конкурентоспособности нашей страны, поэтому к нему мы должно подойти максимально серьезно. Зачем нам нужны университеты, которые готовят некомпетентных и невостребованных специалистов, в плановом порядке пополняя ряды безработных? По отношению к ним будем принимать очень жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий!» — резюмировал Бердибек Сапарбаев.

.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив