ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Разъяснение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимаnf Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев провел встречу с информационно-разъяснительной группой.

На встрече указывалось, что необходимо организовать системную работу по разъяснению и обсуждению задач Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

Глава региона отметил, что в Послании Президента «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» нашли отражение инициативы, всецело ориентированные на запросы и потребности населения и направленные на дальнейшее развитие страны и указал на важность усиления обратной связи власти с населением, развития гражданских институтов.

По словам руководителя облуправления внутренней политики Алмаса Садубаева, в регионе создано 11 информационно-разъяснительных групп.

«В состав групп вошли представители интеллигенции, НПО, этнокультурных объединений, государственных органов. Утвержден график их выездов в город Тараз и районы. Также в состав групп вошли члены группы «Общественная приемная». Группы будут проводить встречи и общественные приемные в городе Таразе и районах», - сказал Алмас Садубаев.

Аким области отметил, что группы должны охватить все районы, села, проводить встречи с местными жителями, трудовыми коллективами.

«Информационно-разъяснительные группы должны простым, понятным языком донести до населения приоритетные направления Послания и важные инициативы. Необходимо рассказать о том, как реализуются поручения Президента, о проводимой работе по стабилизации цен на социально значимые товары, решении вопросов, касающихся обеспечения поливной водой, о возможностях госпрограмм, о проектах, которые реализуются в регионе», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Следует также обратить внимание на вопросы по усилению роли Парламента и маслихатов, модернизации избирательной системы, партийной работы. В нашей области зарегистрировано шесть партий. Депутаты всех 6 партий представлены в маслихате.

«Ранее мы участвовали в отчетных встречах акимов районов и сел, встречались с местными жителями. Обращайте внимание и на решение вопросов, поднятых на встречах»,- резюмировал Бердибек Сапарбаев.