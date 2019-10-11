Бердибек Сапарбаев провел в Атырау совещание по вопросам внедрения ОСМС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева в Атыраускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередным объектом посещения правительственной делегации стала областная больница. Здесь Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования.

По словам вице-премьера, с активным внедрением обязательного социального медицинского страхования очень важно повышать и качество оказываемых медицинских услуг.

«Елбасы и Главой государства поставлена важная задача по повышению качества и доступности здравоохранения. Здесь большой акцент нужно сделать на программе «С дипломом – в село», ведь сегодня медицина хромает в первую очередь в сельской местности. Молодым специалистам необходимо создавать все необходимые условия, начиная с жилья до заработной платы», – обратился Б. Сапарбаев к руководству Атырауской области.

Он акцентировал внимание на том, что, в свою очередь, работодателям не нужно избегать страхования, его необходимо активно внедрять, каждый казахстанец должен быть уверен в том, что при необходимости он получит качественную медицинскую помощь.

По итогам совещания Бердибек Сапарбаев поручил продолжить работу по внедрению системы медицинского страхования, дальнейшей цифровизации сферы здравоохранения, актуализации статусов населения и его информирования.

Ранее сообщалось, что находящийся в Атырау заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев побывал в областном перинатальном центре, где провел встречу с коллективом медицинского учреждения.







