Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам материнской и младенческой смертности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Үкімет үйі заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по вопросам снижения материнской и младенческой смертности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей ситуации и принимаемых мерах доложил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.

По его данным, анализ динамики за последние три года показывает отсутствие тенденции к снижению материнской смертности в стране. Рост показателей отмечается в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

В течение последних трех лет также отмечается рост младенческой смертности на 4 процента. В разрезе регионов наибольший рост в динамике отмечается в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В целях повышения качества медицинской помощи беременным и детям осуществляется реализация планов по снижению материнской и младенческой смертности, основными направлениями которых являются кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение, стандартизация медпомощи, цифровизация и информационная работа с населением.

«Однако мониторинг указывает на недостаточное исполнение регионами указанных мероприятий. Так, в Алматинской области из заявленных 34 врачей анестезиологов-реанималогов привлечены только 10 специалистов, Карагандинской - 1 из 29 заявленных, Акмолинской – 4 из 30, Мангистауской – 1 из 15. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской при наличии потребности вообще не привлечены врачи неонатологи, а в Костанайской – 2 из 9», - констатировал Надыров.

Также, по его словам, в ряде регионов отмечается низкий уровень оснащения медицинским оборудованием организаций детства. В частности, в Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и городе Алматы.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы погашения задолженности медицинских учреждений по лекарственным средствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По данным и.о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, общая задолженность медучреждений страны перед Единым дистрибьютером составила 19,5 млрд тенге, из которых 17 млрд тг - по договорам этого года.

В режиме видеоконференцсвязи также выступили заместители акимов Атырауской, Костанайской, Алматинской, Карагандинской, Туркестанской областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Заслушав выступления, Бердибек Сапарбаев дал ряд конкретных поручений.

Вице-премьер отметил важность своевременного реагирования на жалобы граждан в сфере медицинских услуг, подготовки квалифицированных кадров и непрерывного повышения квалификации медработников, материально-технического оснащения, ведения регистра беременных, снижения материнской и младенческой смертности.

«Наша обязанность – своевременно обеспечить граждан необходимыми лекарствами в полном объеме. Никаких оправданий не должно быть! Минздраву совместно с акиматами нужно до 1 декабря т.г. погасить накопившиеся задолженности, разработать соответствующий график. «СК-Фармация» необходимо обеспечить бесперебойные поставки лекарств в следующем году. Все упущения и ошибки, допущенные в прошлые годы, в 2020 году повториться не должны. Разберитесь и поставьте точку в этом вопросе!» - резюмировал Сапарбаев.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поручил решить вопрос обеспечения медучреждений лекарственными средствами и препаратами.