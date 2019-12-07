Бердибек Сапарбаев провел прием граждан в Центре поддержки института семьи «Жанұя»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел прием граждан в столичном Центре поддержки института семьи «Жанұя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Жители столицы поднимали проблемные вопросы оказания медицинской помощи, социальных услуг, обеспечения жильем и лекарственными средствами, трудоустройства и другие.

Елена Солоник, ухаживающая за пожилой матерью-инвалидом, пожаловалась на несвоевременное обеспечение и низкое качество средств реабилитации и гигиены, предоставляемых органами социальной защиты.

«Кресло-коляска, которую мы покупали восемь лет, назад качественнее чем та, которую нам выдали в этом году. Средства гигиены мы получили только вчера, их качество также оставляет желать лучшего», — рассказала Е. Солоник.

Вице-премьер поручил управлению занятости и социальной защиты города разобраться в данном вопросе и обеспечить лиц с инвалидностью качественными средствами реабилитации и гигиены.

«Мы знаем об этой проблеме. Она касается не только вашей семьи, а всех инвалидов страны. Поэтому в следующем году мы запустим Портал социальных услуг. Он уже работает в пилотном режиме в Актюбинской области. С помощью данного портала люди с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать услуги и технические средства реабилитации», — отметил Б. Сапарбаев.

Нузигуль Акан попросила помощи в решении вопроса о присвоении инвалидности ее сыну. Молодой человек перенес сложную операцию на сердце, ему требуется еще одна операция. Провести необходимые обследования и решить данный вопрос в рамках действующего законодательства поручено органам здравоохранения и социальной защиты.

Всего в этот день вице-премьер принял 12 граждан. Выслушав все просьбы и предложения обратившихся, Бердибек Сапарбаев дал разъяснения и поручил соответствующим госорганам оказать содействие в решении вопросов в рамках законодательства.