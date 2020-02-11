Бердибек Сапарбаев продолжит возглавлять Правительственную комиссию в Кордайском районе Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бердибек Сапарбаев продолжит возглавлять Правительственную комиссию в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в этих трагических событиях погибло 10 человек, 178 человек пострадало. Также был причинен урон жилым домам, коммерческим объектам, а также имуществу граждан», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер-Министр отметил, что в эти дни под руководством Бердибека Сапарбаева в Кордайском районе Жамбылской области работала Правительственная комиссия по ликвидации последствий происшествия.

«Всем известно, что указом Главы государства Бердибек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области. Бердибек Сапарбаев и дальше продолжит возглавлять комиссию», - добавил Аскар Мамин.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.