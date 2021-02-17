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    15:27, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Бердибек Сапарбаев призвал расширить ассортимент товаров местного содержания в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы по увеличению доли местного содержания в государственных закупках, строительно-монтажных работах, секторе промышленности обсудили в облакимате на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что соответствующее поручение дано Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе расширенного заседания Правительства.

    По информации руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, доля местного содержания в госзакупках составляет 84 процента. По шести направлениям промышленности, относящимся к «Экономике простых вещей», этот показатель значится в пределах 74 процентов, в строительно-монтажных работах – 86 процентов.

    Руководитель управления госзакупок Бакытжан Жунисбеков считает, что первоочередными задачами в сфере государственных закупок является отчетность по повышению доли местного содержания, заинтересованность поставщиков в максимальной доле местного содержания при исполнении обязательств, а также государственная поддержка отечественных производителей.

    «В начале прошлого года мы договаривались довести долю местного содержания в строительстве до 90 процентов. Это обязательство не выполнено. Руководители управлений говорят о том, что регулярно направляют письма в соответствующие инстанции. А дальше что? Никто не интересуется, не отслеживает ситуацию. Вот и нет результата. Товаропроизводители находятся, в основном, в Таразе, однако работа с ними по увеличению местного содержания ведется не на должном уровне. Городской акимат, областные управления, региональная палата предпринимателей должны работать в тесном взаимодействии. Этого пока не наблюдается», - отметил аким области.

    Бердибек Сапарбаев высказался также о необходимости расширения ассортимента товаров местного содержания. Не стоит довольствоваться использованием лишь гравия и щебня, надо наладить выпуск новых товаров и материалов, сообщили в пресc-службе акима Жамбылской области.


    Теги:
    Жамбылская область Экономика
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