Бердибек Сапарбаев поздравил социальных работников с профессиональным праздником

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев поздравил социальных работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область посетил реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями в аульном округе Талсуат близ областного центра.





Вице-премьер ознакомился с современными технологиями реабилитации инвалидов. Нуждающимся здесь предоставляется здесь спектр услуг: медицинские, психологические, педагогические, трудовые и бытовые услуги.

Центр был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Общая его площадь 17,6 гектара. Площадь здания – 82,6 тысяч кв.м. двухэтажное здание центра состоит из 5 блоков. В каждом из них расположены столовая, процедурный кабинет, душевые и комнаты отдыха. В центре оказываются услуги в кабинетах, оснащенных современным оборудованием.

Бердибек Сапарбаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

«Ваша профессия очень важна и благородна. Вы служите людям, которым трудно, и тем, кто нуждается в помощи и поддержке. От вашего ежедневного труда зависит социальное самочувствие наших граждан. Позвольте в праздничный день выразить искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, доброту и любовь к людям», - сказал Б.Сапарбаев.

Также он сообщил, что со следующего годасоциальным работникам будет повышена зарплата в среднем на 30 процентов.

Группе лучших социальных работников были вручены благодарственные письма заместителя Премьер-Министра и акима области, нагрудные значки «Отличник социальной сферы» МТСЗН, а также памятные подарки.

Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями оснащен современным оборудование, предназначенным для проведения реабилитационных мероприятий и оказания качественной специальной социальной помощи услугодателям, инвалидам 1-ой и 2-ой групп. Благодаря оказанным услугам за последние 6 лет поставлены на ноги 57 инвалидов-колясочников, улучшилось движение рук и ног 284 человек, адаптированы к бытовому самообслуживанию - 170 человек, пониженные с инвалидных групп - 110 человек, трудоустроены, открыли свое дело - 66 человек.

Вместе с оказанием качественных услуг, в центре проводится совместная работа с неправительственными организациями по реализации социально-значимых проектов.