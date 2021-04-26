Бердибек Сапарбаев поздравил с юбилеем поэтессу Куляш Ахметову

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юбилей отмечает выдающаяся казахстанская поэтесса, известная в республике и за ее пределами, и сегодня занимающаяся активной творческой деятельностью - Куляш Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравляя с 75-летним юбилеем поэтессу Куляш Ахметову, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев зачитал поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства отметил, что стихи Куляш Ахметовой – это своеобразное повествование о жизни. Лирические образы в ее произведениях изображены ярко и сочно, поэтесса точно и выразительно передаёт читателю свое представление о мире. Президент страны пожелал Куляш Ахметовой крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Бердибек Сапарбаев также поздравил Куляш Ахметову с юбилеем, вручил букет роз.

«На ваших стихах выросло не одно поколение юных казахстанцев. Нежные слова на тему верной дружбы и любви, великодушия и патриотизма, легко проникающие в сознание, являются средством воспитания подрастающего поколения. Они также способствуют эстетическому развитию молодежи, успокаивают зрелого читателя, вселяют веру в добро», - отметил глава региона.

Куляш Ахметова является лауреатом Государственной премии РК, Почетным гражданином Жамбылской области, награждена орденом «Құрмет». Это один из немногих деятелей отечественной культуры, ставших лауреатом премии Союза молодежи Казахстана в советский период.

Произведения поэтессы переведены на многие языки мира, ее имя стоит в одном ряду с именами известных казахстанских и зарубежных поэтов, а творчество снискало любовь ценителей поэзии.

Родившаяся в семье простого служащего и домохозяйки, Куляш Ахметова прошла непростой жизненный путь.

Ее поэтический талант проявился еще в детстве, уже в 14 лет из-под ее пера вышла большая поэма. Сегодня она известна своими проникновенными стихами, наполненными тонким лиризмом и яркой метафоричностью.

Размышления Куляш Ахметовой о великой роли Слова и Песни в казахской Степи сочетаются с народными преданиями и мифами. Она автор книг «Ақ гүлім менің», «Сен менің бақытымсың», «Бұлақтағы жұлдыздар», «Мейірім», «Жапырақ - жаздың жүрегі» и других.

Куляш Ахметова и сегодня занимается активной творческой деятельностью, уделяя особое внимание в своих произведениях патриотическому воспитанию, любви к родной земле. В преддверии юбилея выпущен новый пятитомный сборник произведений Куляш Ахметовой.

В связи с карантинными ограничениями основные юбилейные торжества решено провести осенью. Тогда же увидит свет новая книга поэтессы, посвященная Родине. В нее войдут стихи о природных красотах каждого уголка Казахстана, где удалось побывать казахской поэтессе, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.