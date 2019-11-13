Бердибек Сапарбаев посетит с рабочей поездкой Жамбылскую и Алматинскую области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа встретится с жителями Жамбылской и Алматинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

«14-16 ноября т.г. Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Жамбылскую и Алматинскую области, а также город Алматы», - говорится в сообщении.

В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.

В регионах члены рабочей группы встретятся с общественностью, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, проведут прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские районы.

В частности, 14 ноября в Таразе состоится Международная научно-практическая конференция «Талас құрылтайы: тарих пен тағылым», посвященная 750-летию Алтын орды.

15 ноября в Алматы пройдет республиканский форум молодежи, координационный совет по защите прав инвалидов и выставка технических средств реабилитации.

Алматинскую область правительственная рабочая группа посетит 15-16 ноября.

Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.