Бердибек Сапарбаев посетил ряд социальных объектов в Жанаозене

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым прибыла с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ».

В Жанаозене члены рабочей группы посетили ряд социальных и производственных объектов. В частности, вице-премьеру презентовали технологический парк. Основная задача технопарка, занимающего площадь 30 гектаров, - в одном месте разместить предпринимателей, работающих в сфере производства.

К технопарку подключены внутренние и внешние инженерные сети, построены административное здание и производственный ангар.

Создана совместная рабочая группа акимата города и НПП «Атамекен» для выделения земельных участков от производственной площадки предпринимателям в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».









На сегодня предпринимателями подано 37 заявок, в их числе мебельный цех, швейная мастерская, производство бумаги, полиэтиленовой упаковки и другие.

Также вице-премьер посетил один из долгостроев города - медицинский центр на 50 коек. Возведение медучреждения было начато в 2014 году, но из-за нехватки финансовых средств приостановлено. Возобновить строительные работы планируется уже в следующем году. Проект реализуется за счет средств АО «Озенмунайгаз».

Кроме того, Бердибек Сапарбаев посетил центр оказания услуг для предпринимателей, где ознакомился с работой филиала НПП «Атамекен», зоной самообслуживания, пообщался с участниками программы «Бизнес бастау».

В настоящее время в Жанаозене реализуется проект «Кәсіп түбі-нәсіп», который стартовал 7 ноября. На сегодняшний день рабочая группа проекта проконсультировала около 500 человек: 15% из них - финансовые услуги, 10% - маркетинг, 10% - юридические консультации.

Для обеспечения занятости в Жанаозене совместно с предприятиями было открыто 5 учебных курсов. Жителей будут обучать шитью, автоэлектронике, робототехнике, газосварке. 140 человек прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес». Успешные предприниматели обучили предпринимательским навыкам около 300 человек.

Также Бердибек Сапарбаев осмотрел спортивный комплекс «Жаксы», который был построен за счет спонсорских средств в селе Рахат вблизи города Жанаозен. В комплексе площадью 2000 квадратных метров сельские дети имеют возможность заниматься спортом, посещая различные спортивные секции. Спортивный комплекс включает в себя секции по боксу, борьбе, каратэ-до, дзюдо, мини-футболу и тяжелой атлетике. Для обучения молодежи было нанято 25 тренеров.